Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику боя

Новосибирские мобилизованные танкисты отрабатывают стрельбу по невидимым целям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Танковые экипажи мобилизованных новосибирцев отрабатывают тактику артиллерийских орудий. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Военнослужащие отрабатывают выстрелы по целям, которых не видно с места стрельбы. При этом нужно рассчитать путь снаряда по дуге так, чтобы он попал по вражеским позициям. Огонь ведут на дистанциях около 5 километров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мобилизованные танкисты завершают боевую подготовку.

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