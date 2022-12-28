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НовостиПолитика28 декабря 2022 6:19

Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику боя

Они стреляют на дальние дистанции, не видя цели
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирские мобилизованные танкисты отрабатывают стрельбу по невидимым целям.

Новосибирские мобилизованные танкисты отрабатывают стрельбу по невидимым целям.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Танковые экипажи мобилизованных новосибирцев отрабатывают тактику артиллерийских орудий. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Военнослужащие отрабатывают выстрелы по целям, которых не видно с места стрельбы. При этом нужно рассчитать путь снаряда по дуге так, чтобы он попал по вражеским позициям. Огонь ведут на дистанциях около 5 километров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мобилизованные танкисты завершают боевую подготовку.

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