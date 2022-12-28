Мобилизованные танкисты в Новосибирской области отработали новую тактику боя

Новосибирские мобилизованные танкисты отрабатывают стрельбу по невидимым целям.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Танковые экипажи мобилизованных новосибирцев отрабатывают тактику артиллерийских орудий. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Военнослужащие отрабатывают выстрелы по целям, которых не видно с места стрельбы. При этом нужно рассчитать путь снаряда по дуге так, чтобы он попал по вражеским позициям. Огонь ведут на дистанциях около 5 километров.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мобилизованные танкисты завершают боевую подготовку.
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