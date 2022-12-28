Множественные нарушения выявила прокуратура в Центральной районной больнице под Новосибирском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области прокуратура проверила Баганскую Центральную больницу. В медучреждении выявили множественные нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

– Установлено, что больница не полностью оснащена медицинским оборудованием. Там нет функциональных кроватей, мешков Амбу, шин для фиксации переломов, всего по 130 пунктам требований Минздрава РФ. Также в медучреждении нарушены санитарно-эпидемиологические требования в помещениях: на стенах и полах больницы есть многочисленные дефекты. Кроме того, в медучреждении нет умывальников с горячей водой, – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура направила иск в суд. В нем потребовали понудить Минздрав региона и саму больницу устранить нарушения, а также полностью оснастить медучреждение недостающим оборудованием. На все эти действия установили определенный срок. Как Минздрав и Баганская ЦРБ исполнят судебное решение, проконтролируют в прокуратуре.

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