В Новосибирске девушка на «Субару» на скорости влетела в троллейбус. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В среду, 28 декабря, в Дзержинском районе Новосибирска девушка за рулем «Субару» врезалась в троллейбус. Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель 1996 года рождения на автомобиле «Субару» двигалась по улице Б. Богаткова в сторону улицы Федосеева. У дома 194/1 по улице Б. Богаткова столкнулась с троллейбусом, который двигался в попутном направлении. Затем пассажирский автобус столкнулся с автомобилем «Субару», – уточнили в Госавтоинспекции.

В аварии никто не пострадал. Ее оформили как ДТП с материальным ущербом.

Движение на участке уже восстановили.

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