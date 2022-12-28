Врач предупредила новосибирцев, чем опасны салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» на новогоднем столе

Врач рассказала новосибирцам, как сделать новогодние салаты менее вредными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новогодние дни повышается риск отравлений и острых кишечных инфекций. Как остаться здоровым после Нового года, рассказала врач-эндокринолог сети новосибирских клиник Юлия Барухина.

– За два-три часа до ночного застолья необходимо поесть. Перед самим застольем – выпить один-два стакана воды. Это ускорит метаболизм и в целом подготовит организм к приему пищи, – посоветовала диетолог.

Среди блюд новогоднего стола кроются опасные для организма рыбная и мясная нарезка, бутерброды с икрой с избыточным количеством соли и жира, а также все майонезные салаты. Приступить к новогоднему застолью стоит с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, пить больше жидкости, желательно без сахара.

– Оливье, мимоза и селедка под шубой – это избыток майонеза, много соли, много жира и очень много подсолнечного масла. Для того, чтобы снизить их калорийность, сделать их легче и полезнее для организма, можно заменить колбасу на мясо индейки либо курицы, а майонез сделать самостоятельно, – предложила Юлия Барухина.

Если много двигаться, организм будет активнее переваривать пищу и расщеплять алкоголь. Поэтому в новогоднюю ночь стоит устроить конкурсы, подвижные игры.

Употребление фруктов во время основного приема пищи может привести к вздутию кишечника и метеоризму. А вот десерты лучше вообще съесть утром 1 января, чтобы они лучше переварились.

Напомним, ранее врач-эндокринолог рассказала, как избежать похмелья после Нового года.

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