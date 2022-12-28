Стало известно, что загадает на Новый год губернатор НСО Андрей Травников. Фото: правительство НСО.

В среду, 28 декабря, стало известно, что загадает губернатор Новосибирской области Андрей Травников на Новый год. О своем желании глава региона сообщил во время прямого эфира «Вести Новосибирск».

По словам Андрея Травникова, его новогоднее желание – победа России на СВО. Именно его он загадает под бой курантов.

– Я теперь прекрасно понимаю, почему президент принял такое сложное решение о начале спецоперации. Самый главный ответ, который мы сделали в 2022 году, это объединение. Не надо уговаривать, каждый откликается, – заключил Андрей Травников.

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