Команда «Ростелекома» подарила сибирским детям новогоднее волшебство

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Волонтеры компании вместе с социальными организациями заранее собрали и разместили детские письма к Деду Морозу на корпоративном сайте. Каждый сотрудник мог выбрать из списка подарок и принести его на пункт сбора.

- Новый год - лучшее время, чтобы совершать искренние добрые поступки, и мы охотно присоединились к благотворительной акции. Надеюсь, что наши подарки наполнят праздники ребят радостными светлыми эмоциями, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Бережно упакованные в разноцветные коробки и пакеты куклы, роботы, машинки энциклопедии, самокаты, фитнес-браслеты, наборы для творчества, спортивная одежда и сладкие наборы уже отправлены к своим маленьким хозяевам в Новосибирск, Барнаул, Кемеров, Абакан, Томск, Красноярск и Улан-Удэ.

- Мы признательны команде «Ростелекома» за отзывчивость и активную помощь. Наша общая работа поможет многим детям в Новый год почувствовать заботу и тепло окружающих, сделает их счастливее, - отметила директор благотворительного фонда «Лучик света» Екатерина Реутт.