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НовостиПолитика28 декабря 2022 3:43

Бывший советник мэра Новосибирска Иван Конобеев назначен заместителем главы Советского района

Он будет заниматься научными, юридическими и жилищными вопросами
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Иван Конобеев назначен замглавы Советского района. Фото: Депутатский центр КПРФ Заельцовского района.

Иван Конобеев назначен замглавы Советского района. Фото: Депутатский центр КПРФ Заельцовского района.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал приказ о назначении своего бывшего советника Ивана Конобеева заместителем главы Советского района. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии.

Иван Конобеев будет решать юридические и жилищные вопросы района, а также курировать отдел науки.

Конобеев пять лет был депутатом горсовета Новосибирска по округу № 7, а с 2020 года исполнял обязанности советника мэра по озеленённым пространствам.

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