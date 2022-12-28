Бывший советник мэра Новосибирска Иван Конобеев назначен заместителем главы Советского района

Иван Конобеев назначен замглавы Советского района. Фото: Депутатский центр КПРФ Заельцовского района.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал приказ о назначении своего бывшего советника Ивана Конобеева заместителем главы Советского района. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии.

Иван Конобеев будет решать юридические и жилищные вопросы района, а также курировать отдел науки.

Конобеев пять лет был депутатом горсовета Новосибирска по округу № 7, а с 2020 года исполнял обязанности советника мэра по озеленённым пространствам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber