Бывший советник мэра Новосибирска Иван Конобеев назначен заместителем главы Советского района

Иван Конобеев назначен замглавы Советского района. Фото: Депутатский центр КПРФ Заельцовского района.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал приказ о назначении своего бывшего советника Ивана Конобеева заместителем главы Советского района. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии.
Иван Конобеев будет решать юридические и жилищные вопросы района, а также курировать отдел науки.
Конобеев пять лет был депутатом горсовета Новосибирска по округу № 7, а с 2020 года исполнял обязанности советника мэра по озеленённым пространствам.
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