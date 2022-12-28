Глава СКР Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками ЖК «Новомарусино» в Новосибирске

Глава СКР вновь заинтересовался Новосибирском.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета России вновь обратил внимание на события, происходящие в столице Сибири. На этот раз Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с обманутыми дольщиками ЖК «Новомарусино». Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Учредителя и директора компании «Достойное жилье Новосибирск» Вадима Варвянского обвиняли в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и злостном уклонении от погашения долгов.
– В 2014 году сотни людей заключили договоры долевого участия с застройщиком, который вскоре обанкротился, не завершив строительство домов. Без жилья остались более 700 семей, – сообщают в ведомстве.
Согласно данным Ленинского районного суда, уголовное дело 27 декабря было возвращено прокурору из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.
Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям проработать пути решения проблемы, а также привлечь другие ведомства для поиска выхода из ситуации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер