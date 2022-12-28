В Новосибирске перед Новым годом взлетели цены на такси

Цены на такси и длительность поездок выросли перед Новым годом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске началась предновогодняя суета – горожане ездят на корпоративы, детские праздники, поздравляют родственников, стремятся доделать ремонт, покупают подарки и посещают салоны красоты. Водителей такси на всех не хватает, а город встает в пробках не только утром и вечером, как в обычные будние дни, а еще и днем.

– Лучше бы поехала на метро, – признается читательница КП-Новосибирск Оксана. – Записывалась на маникюр, опоздала на полчаса, еще и 500 рублей взяли за поездку. На картах все улицы красные, водители ругаются, сигналят, так и двигаемся по метру в час, – слегка преувеличила девушка.

Согласно данным сервисов такси, на протяжении дня цена поднимается примерно в два раза. При этом заказывать такси стоит тоже в два раза раньше, чем всегда – поездка по пробкам в снегопад займет намного больше времени.

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