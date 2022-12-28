В школах Новосибирской области откажутся от ведения бумажных журналов

В новосибирских школах могут полностью отказаться от бумажных журналов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области школьные журналы планируют полностью перевести в цифровой формат. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Показатель цифровой зрелости в сфере образования, в частности, из-за опыта дистанционного обучения, достиг 100%.

– Все школы региона успешно работают в системе «Электронная школа», обеспечены стабильным и быстрым интернетом. Среди ближайших задач – полный отказ от ведения журналов в бумажных форматах, – рассказали в областном правительстве.

Кроме того, в регионе активно развивают электронные медицинские сервисы, жители все чаще предпочитают оформлять документы онлайн и пользоваться другими возможностями «Госуслуг».

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