«Оказались не совсем готовы»: Андрей Травников рассказал, что было самым тяжелым в 2022 году в Новосибирской области

Андрей Травников рассказал, что было самым тяжелым в 2022 году в Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.

В среду, 28 декабря, губернатор НСО Андрей Травников ответил, что было самым тяжелым в 2022 году для региона. Эфир с главой области транслируют «Вести Новосибирск».

— Что было самым тяжелым? Наверное, мобилизация, призыв. Оказались не совсем готовы, были ошибки, – пояснил губернатор.

По его словам, в целом область справилась достойно со всеми поставленными задачами в 2022 году. Жители региона, подчеркнул Андрей Травников, откликнулись на все запросы. Помогали все, кто мог: и руководители предприятий, и обычные пенсионеры.

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