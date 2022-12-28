«Могут попасть по колеса машин!»: в Новосибирске детвора облюбовала снежную кучу у проезжей части. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске дети облюбовали для игр огромную снежную кучу у проезжей части. Расположена она на перекрестке Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына. Горожане жалуются, что ответственная УК убирает снег, но не вывозит его. А снежные насыпи, утверждают они, представляют опасность.

– УК "Достойный сервис" не первый год делает кучи из убранного снега внутри дворов и вдоль дорог, не заморачиваясь с вывозом. Само собой, эти кучи быстро обживает местная детвора, используя как снежные горки. Они в любой момент могут попасть под колеса машин, – написали жители города в группе «Инцидент Новосибирск».

Подписчики написали, что, скорее всего, кучу уберут сразу же, как произойдет серьезная авария.

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