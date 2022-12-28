В Новосибирской области похолодает до -27 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сильные морозы прогнозируют синоптики в Новосибирской области. По их данным, в ночь на четверг, 29 декабря, температура воздуха в регионе опустится до -29 градусов. Об этом говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Ночью ожидается -17…-22. Местами до -27 градусов. Преимущественно без осадков, местами возможен небольшой снег, – передают метеорологи.

Синоптики добавили, что в пятницу в некоторых районах Новосибирской области похолодает до -30 градусов.

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