Пробки в 6 баллов и сразу несколько ДТП затруднили проезд по новосибирским улицам утром 28 декабря.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утром 28 декабря улицы Новосибирска сковали пробки в 6 баллов. Также на дорогах произошло сразу несколько ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».
Заторы на улицах Широкой, Станционной, Котовского, Ватутина и Станиславского. Затор из-за ДТП на Петухова, пробки на Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Сложно проехать в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.
На правобережье затруднено движение по Большевистской, улицам Восход, Кирова и Никитина. Пробки из-за ДТП на Красном проспекте и на улице Бориса Богаткова.
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