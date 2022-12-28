Пробки в 6 баллов и сразу несколько ДТП затруднили проезд по новосибирским улицам утром 28 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 28 декабря улицы Новосибирска сковали пробки в 6 баллов. Также на дорогах произошло сразу несколько ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на улицах Широкой, Станционной, Котовского, Ватутина и Станиславского. Затор из-за ДТП на Петухова, пробки на Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Сложно проехать в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.

На правобережье затруднено движение по Большевистской, улицам Восход, Кирова и Никитина. Пробки из-за ДТП на Красном проспекте и на улице Бориса Богаткова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер