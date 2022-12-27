В Новосибирске 192 дольщика долгостроя на Ельцовской получили квартиры

В Новосибирске 192 дольщика долгостроя на Ельцовской наконец-то получили свои квартиры.
В Новосибирске 192 дольщика долгостроя на Ельцовской наконец-то получили свои квартиры. Дом строился более шести лет, и завершить работы удалось только после вмешательства прокуратуры.
— Многоэтажный жилой дом не был сдан вовремя. Стройка велась на протяжении 6 лет медленными темпами, первый срок сдачи обьекта истек 30 июля 2020 года, — сообщили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры дом был достроен и введен в эксплуатацию.
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