В Новосибирске 192 дольщика долгостроя на Ельцовской получили квартиры

В Новосибирске 192 дольщика долгостроя на Ельцовской наконец-то получили свои квартиры.

В Новосибирске 192 дольщика долгостроя на Ельцовской наконец-то получили свои квартиры. Дом строился более шести лет, и завершить работы удалось только после вмешательства прокуратуры.

— Многоэтажный жилой дом не был сдан вовремя. Стройка велась на протяжении 6 лет медленными темпами, первый срок сдачи обьекта истек 30 июля 2020 года, — сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры дом был достроен и введен в эксплуатацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер