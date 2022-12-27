Семейная пара манулов из Новосибирского зоопарка переехала в Барнул

Двухгодовалые самец по кличке Чип и самка по кличке Пэпэ будут переехали в Барнаул. Фото: Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Два манула из Новосибирского зоопарка — двухгодовалые самец по кличке Чип и самка по кличке Пэпэ будут переехали в Барнаул. Теперь они будут жить в местном зоопарке «Лесная Сказка».

Везли котиков на будущее место жительства на машине. Снимки, которые опубликовал барнаульский зоопарк, очень повеселили пользователей соцсетей. Ведь котята с вечно суровыми мордочками выглядели так, будто предстоящая поездка их совсем не радует.

Хотя, по-настоящему беспокоиться котикам было не о чем. В Барнауле специально для них построили новый вольер. И, когда хмурые пушистики прибыли на место, они сразу же отправились исследовать свое новое логово.

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