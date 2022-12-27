В Новосибирске открыли парк «Арена» около нового ЛДС

В Новосибирске открыли парк «Арена», расположенного около нового ЛДС. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске открыли парк «Арена», расположенного около нового ЛДС. Техническую приемку новой зеленой зоны посетили мэр города Анатолий Локоть и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Планируется, что новый парк станет одной из основных площадок для празднования Нового года у новосибирцев. Фото: читатели КП-Новосибирск

Планируется, что новый парк станет одной из основных площадок для празднования Нового года у новосибирцев. К празднику его уже украсили: там поставили большую елку и развесили гирлянды.

К празднику парк уже украсили: там поставили большую елку и развесили гирлянды. Фото: читатели КП-Новосибирск

Еще в парке появились огромные инсталляции в форме елочных игрушек, большая светящаяся надпись #НСК2023 и необычное украшение в форме северного сияния. Но и на этом работы не завершились.

Торжественное открытие парка должно состояться позже. Фото: читатели КП-Новосибирск

В парке также появилась транспортная остановка, но маршруты, которые будут через нее проходить, еще не запущены.

В парке также появилась транспортная остановка. Фото: читатели КП-Новосибирск

Сейчас на территории «Арены» проводятся последние подготовительные работы, и его торжественное открытие состоится позже.

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