Риелторы назвали самую доступную заграничную недвижимость для россиян

Дешевле всего обойдется покупка недвижимости в Казахстане. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Риелторы, специализирующиеся на продаже недвижимости заграницей, назвали страны, где сейчас россияне выгоднее всего приобретать жилье. Самой доступной страной по цене за квадратный метр оказался Казахстан, а с самой дорогой – Объединенные Арабские Эмираты.

— В турецком мегаполисе, Стамбуле, средняя цена метра в новых жилых домах в ноябре 2022 года составила около 30 тысяч лир, или €1,5 тысячи. Диапазон цен в таком крупном мегаполисе широкий — от €400 до €16 тысяч за квадратный метр. Под аренду и гражданство чаще выбирают новостройки или проекты реновации в центральных туристических и деловых районах, — рассказала NEWS.ru коммерческий директор компании по зарубежной недвижимости Tranio Елена Милишенкова.

Милишенкова отметила, что постепенно цены на недвижимость в Турции растут. Причем быстрее всего рост цен заметен в районах, открытых для выдачи ВНЖ.

По сообщению риелторов, самое доступное жилье в Казахстане. На ноябрь 2022 года средняя цена «квадрата» за вторичку там составила 489 704 тенге, в новостройке — 435 861 тенге. А вот чтобы переехать в Объединенные Арабские Эмираты, потребуется минимальный объем инвестиций для резидентской визы (аналог ВНЖ) в размере $205 тысяч.

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