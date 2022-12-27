Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила спасателей с профессиональным праздником. Фото: Кадр из видео\МЧС НСО
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила спасателей с профессиональным праздником. Свое обращение она записала прямо с борта МКС.
— Быть спасателем — это призвание. Чтобы встать на стезю помощи, нужно обладать состраданием к ближнему, и в то же время хладнокровием, силой тела, духа и воли, способностью быстро принимать единственно верное решение, быть хорошо теоретически и практически подготовленным, — сказала Анна в поздравительном видео.
Анна Кикина родилась и выросла в Новосибирске. Она является воспитанницей классе юных спасателей 29-ой школы. А в 2005 году она также закончила курсы при МЧС России, и является инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи на месте происшествий, имеет удостоверение спасателя.
Сейчас сибирячка — единственная женщина в составе Центра подготовки имени Юрия Гагарина. В эту экспедицию она отправилась в рамках программы МКС Роскосмос и nasa о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских.
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