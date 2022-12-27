Парню грозит до 5 лет тюрьмы за кражу. Фото: МВД по НСО

В Новосибирске полицейские задержали серийного карманника. 21-летний житель Тывы специально приехал в столицу Сибири, чтобы поживиться чужим добром. Промышлял он у развлекательных заведения на улице Ленина. Карманник пользовался отвлеченностью потерпевших и незаметно вытаскивал у них телефоны.

— Ночью 24 декабря с интервалом в 10 минут похитил из карманов верхней одежды у двух молодых людей мобильные телефоны. Общая сумма ущерба составила 115 тысяч рублей. Карманника поймали прохожие и удерживали его до приезда полиции, — рассказали в региональном МВД.

Парень в преступлении сознался. Дело возбуждено по статье 158 УК РФ за кражу. Карманника на время следствия отправили в СИЗО. Ему грозит до 5 лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер