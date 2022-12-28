Утонем в сугробах: в Новосибирске ожидается снегопад и -9 градусов

Сегодня сугробы станут выше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 28 декабря 2022 года снова будет не слишком морозной, но очень снежной. Температура днем поднимется до -9…-11 градусов, ночью будет -14…-16.

—Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью до 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -12, -17, местами до -24. Днем будет -6, -11 местами до -16. По северу региона местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшой снег.

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