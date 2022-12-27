В Новосибирске десятки автомобилистов выстроились в форме елки

Десятки машин выстроились в форме елки. Фото: кадр из видео
Во вторник, 27 декабря, новосибирские автомобилисты поучаствовали в автофлешмобе. В его рамках десятки машин выстроились в форме огромной елки. Так местные автоклубы поздравили горожан с наступающим Новым годом.
Подобная акция проходила и в прошлом году. Тогда в ней участвовало около полусотни автомобилей. В огромную елку автомобилисты выстроились на территории Искитима.
Напомним, на минувшей неделе 15 автоклубов Новосибирска – 130 машин выстроились у аквапарка в три фигуры: снежинку, 2023 и НСК.
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