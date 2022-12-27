На Мочищенском шоссе под Новосибирском столкнулись газовоз и «Мазда»

В Новосибирской области на Мочищенском шоссе столкнулись газовоз и легковая иномарка. Фото: «Любить Новосибирск»

В Новосибирской области на Мочищенском шоссе столкнулись газовоз и легковая иномарка. Авария случилась вечером во вторник, 27 декабря.

— Большегруз с цистерной для первозки газа столкулся с «Маздой» на Мочищенском шоссе. После столкновения с автомобилем газовоз врезался в столб, — сообщает телеграм-канал «Любить Новосибирск».

После столкновения с автомобилем газовоз врезался в столб. Фото: «Любить Новосибирск»

На кадрах с места ДТП видно, что газовоз после столкновения развернуло, и цистерна осталась на обочине дороги. В областной Госавтоинспекции произошедшее пока не прокомментировали.

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