Танки и огромная крепость: курсанты Новосибирского военного училища построили снежный городок

В Новосибирске курсанты НВВКУ построили снежный городок. Фото: предоставлено читателем

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища снова построили снежный городок на улице Иванова. В этом году среди фигур есть танки, скульптуры военных, паровоз и огромная снежная крепость. Все фигуры изготовлены в рамках конкурса между батальонами. Его итоги подведут 29 декабря.

В этом году снежный городок у курсантов получился масштабнее, чем в прошлом. Фото: предоставлено читателем

По словам очевидцев, курсанты занимаются снежными фигурами каждый вечер после занятий. Работа кипит уже неделю. В этом году снежных локаций сделали меньше, однако городок масштабнее, чем в прошлом году. Так, например, в снежном поезде есть места для пассажиров. Дети могут «прокатиться» на нем, представляя, что отправляются в новогоднее путешествие.

В снежном поезде есть сидения. Фото: предоставлено читателем

В этом году, в отличии от предыдущих, для строительства фигур привлекали технику. Трактор нагартывал как можно больше снега, а потом эти неопрятные кучи превращались в различные фигуры. Очень много снега потребовалось для огромной крепости. Последнюю курсанты еще не закончили возводить.

В этом году нагартывать снег для будущих фигур помогал трактор. Фото: предоставлено читателем

Курсанты изготовили и раскрасили фигуры. Фото: предоставлено читателем

Итоги конкурса снежных фигур подведут 29 декабря. Фото: предоставлено читателем

Напомним, что два года назад горожан поразила снежная скульптура чебурашки с автоматом.

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