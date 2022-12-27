В сети появились фото няни, по вине которой в Новосибирске в пожаре погибли двое детей

В сети появилось фото няни, по вине которой в пожаре погибли двое детей. Фото: «Черный список Новосибирск аренда квартир»

В сети появилось фото няни, по вине которой в пожаре погибли двое детей. Его опубликовала в сети мама погибших малышей.

Снимки появились в паблике Вконтакте «Черный список Новосибирск аренда квартир». Сибирячка написала, что хочет, чтобы все знали в лицо женщину, которую она винит в смерти своих детей.

Напомним, трагедия случилась 20 декабря в Первомайском районе города. Пожар унес жизни двух детей: годовалой девочки и ее двухгодовалого брата. Малыши были одни в квартире. Огонь вспыхнул в одной из комнат в районе дивана. Отец детей живет отдельно от семьи, мама ребятишек была на работе, а ее подруга, которая исполняла роль няня, ушла в салон красоты. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

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