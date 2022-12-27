Проезд по улицам ограничат из-за аварийного ремонта теплотрассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на новогодние праздники ограничат проезд по улицам Ударная и Салтыкова-Щедрина. Связано это с аварийным ремонтом теплотрассы.

— По 9 января закрывается для проезда улица Ударная в районе жилого дома по адресу: улица Станиславского, 35. По 3 января на 5 метров сужается проезжая часть на пересечении улицы Салтыкова-Щедрина и проспекта Димитрова в районе дома по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 1, — сообщили в мэрии.

Напомним, что до 30 декабря ограничен проезд по улицам Толстого, Маковского и Аэропорт.

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