Андрей Панферов рассказал об отправке новосибирского батальона «Вега» в зону СВО

Андрей Панферов рассказал об отправке новосибирского спецбатальона «Вега» в зону специальной военной операции.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов рассказал об отправке новосибирского спецбатальона «Вега» в зону специальной военной операции. По его словам, точных сроков пока что нет.
— Военнослужащие продолжают проходить подготовку, стараясь как можно глубже погрузиться в необходимые воинские специальности. Продолжается также этап боевого слаживания. О каких-то конкретных датах отправки пока речи не идет, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.
Напомним, что сейчас в зоне СВО уже находится 51 боец батальона «Вега».
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