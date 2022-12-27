Андрей Панферов рассказал об отправке новосибирского батальона «Вега» в зону СВО

Андрей Панферов рассказал об отправке новосибирского спецбатальона «Вега» в зону специальной военной операции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов рассказал об отправке новосибирского спецбатальона «Вега» в зону специальной военной операции. По его словам, точных сроков пока что нет.

— Военнослужащие продолжают проходить подготовку, стараясь как можно глубже погрузиться в необходимые воинские специальности. Продолжается также этап боевого слаживания. О каких-то конкретных датах отправки пока речи не идет, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Напомним, что сейчас в зоне СВО уже находится 51 боец батальона «Вега».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спрашивают о боге и проверяют биографию: как набирают мужчин в элитный батальон «Вега»

Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов рассказал, кого не возьмут в элитный батальон «Вега» (подробнее).

В зону СВО отправили 51 бойца новосибирского элитного отряда «Вега»

Об этом сообщил Андрей Панферов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер