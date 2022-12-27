В домах на 44 улицах Октябрьского района Новосибирска на ночь отключат свет

Электричество отключат в десять часов вечера 27 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

В домах на 44 улицах Октябрьского района Новосибирска отключат свет до утра 28 декабря. Об этом сообщили в АО «РЭС».

— С 22:00 27 декабря до 05:00 28 декабря предстоит плановое отключение электроснабжения в Октябрьском районе. Это необходимо для обеспечения безопасности персонала АО «РЭС», который будет проводить плановый капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей, — рассказали в пресс-службе АО «РЭС».

По сообщению энергетиков, свет специально отключат ночью, чтобы доставить горожанам меньше неудобства.

Отключение затронет многоквартирные жилые дома по улицам: Большевистская, Обская, 2-я Обская, ЖК «Марсель», а также дома частного жилого сектора,расположенные на улицах: Большевистская, Высогорная, Добролюбова, Взлетная, Загородная, Камышенский лог, Осипова, Дубравы, Камышенская, Асфальтный пер., Средний пер. Гайдара, пер. Сосновский, пер. Боровой, Лазо, Выборная, 2-10 Камышенские переулки, Ленинградская, Переселенческая, Плющихи Правый берег, Кузбасская, Ярославского, 1-3 пер. Крупской, пер. Луговой, Родниковая, Яснополянская, Ярославского, Толстого, Чехова, Зыряновская, Гурьевская, Инская.

Кроме того, под отключение попадают промышленные потребители: ООО «Потенциал-Плюс», ЗАО «Инвестпарк», ООО ПКФ «Морепродукт К», АО «Новосибирский инструментальный завод», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ОАО «Станкосиб», ООО «КорпИА», ООО «Лента», АО «Новосибирский мелькомбинат», АО «Новосибхимфарм».

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