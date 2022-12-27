В Новокузнецке подросток сломал руку на катке, но скорую ему вызывать не стали

В Новокузнецке подросток сломал руку на катке, но скорую ему вызвать не стали. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новокузнецке подросток сломал руку на катке, но скорую ему вызвать не стали. О ситуации в соцсетях рассказала родительница школьника.

— 24 декабря мой ребёнок пришёл на каток, во время катания он получил перелом лучевой кости левой руки, от боли он не мог подняться в течение 10 минут, но персонал к нему даже не подошёл. Мало того, когда мой ребёнок озвучил персоналу, что, скорее всего, сломал руку, то никто не оказал первую помощь и не вызвал скорую помощь, — цитирует маму мальчика издание «Сибдепо».

Женщина рассказала, что вместо помощи, персонал катка начал оскорблять ее сына и даже назвали его «нытиком». Женщина написала заявление в полицию, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

При этом, в справочной катка журналистам пояснили, что когда ребенок пожаловался на боль в руке, ему предложили вызвать медиков, но он сам отказался и отправился обратно на лед.

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