По данным портала 2ГИС, загруженность дорог составила 9 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске вечером 27 декабря 2022 года затронули оба берега. По данным портала 2ГИС, загруженность дорог составила 9 баллов.

На правом берегу движение сильнее всего затруднено на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Кирова, Восход, Бориса Богаткова, Кошурникова, Красный проспект, Ипподромская, Фрузне, проспект Димитрова, Гоголя, Нарымкая, Учительская, Писемского и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу заторы образовались на таких улицах как Котовского, Блюхера, Геодезическая, Ватутина, Станционная, проезд Энергетиков, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Комсомольская, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега.

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