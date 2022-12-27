Мэр Новосибирска запретил ставить по городу железные бочки в праздники

По словам Локтя, все посторонние предметы с улиц должны быть убраны. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть запретил ставить по городу железные бочки и другие посторонние предметы. Обычно подобные бочки появляются на улице Ленина, в Первомайском и Театральном скверах, а также на Михайловской набережной.

— На этих территориях возможно появление каких-то объектов вроде металлических бочек. Они используются, видимо, в рекламных целях. Не допускать этого. Посторонние предметы должны быть убраны. Это вопрос безопасности, — отметил Локоть в ходе оперативного совещания во вторник, 27 декабря.

Также глава города потребовал не допускать скопления снега и мусора на праздничных площадках. И то и другое должно своевременно убираться.

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