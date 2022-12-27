Новосибирская область получит 2,3 миллиарда на ремонт теплосетей

Деньги будут выделять частями в течение двух лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирская области получит 2,3 миллиарда на ремонт теплосетей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

— Одобрены предложения о выделении 526,3 миллионов рублей и 1,8 миллиарда рублей в 2023 и 2024 годах соответственно на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств ППК «Фонд развития территорий», — отметил Жуков.

По словам министра ЖКХ региона Дениса Архипова, деньги направят на реконструкцию и строительству объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в городах Новосибирской области.

Напомним, что федеральное правительство выделило 7,3 миллиарда на строительство четвертого моста через Обь. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, допсредства должны помочь закончить стройку в срок.

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