В Новосибирске инструктору аквапарка вынесли приговор после гибели 16-летнего подростка

В Новосибирске вынесли приговор инструктору аквапарка после гибели 16-летнего подростка на аттракционе «Медленная река». Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске вынесли приговор инструктору аквапарка после гибели 16-летнего подростка на аттракционе «Медленная река». Напомним, трагедия случилась 8 января 2020 года: находясь на аттракционе мальчик в какой-то момент ушел под воду и утонул. Обнаружили его другие посетители аквапарка, они же пытались оказать ребенку первую помощь. Подростка доставили в больницу, где он через несколько дней скончался.

— Как установили следователи, с целью обеспечения постоянного наблюдения за водным аттракционом «Медленная река» во время оказания пользователям водно-развлекательных услуг, территория аттракциона разделена на 6 постов. Утром 8 января 2020 года осужденный, составляя ведомость расстановки подчиненных ему инструкторов по постам, выявил, что для исполнения обязанностей прибыло количество инструкторов, недостаточное для их расстановки. В таких условиях осужденный принял решение объединить зону ответственности двух постов водного аттракциона «Медленная река», — сообщили в Следственном комитете.

Однако один инструктор не мог обеспечить безопасность на обоих аттракционах. Так, когда на «Медленной реке» подросток ушел под воду, инструктор находился на другом посте.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности смерть человека». Суд признал инструктора виновным и приговорил к принудительным работам на один год.

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