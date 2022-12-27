В Новосибирской области вынесли приговор участковым-браконьерам

Суд вынес приговор трем незаконным охотникам, двое из которых — бывшие участковые. Фото: соцсети

Венгеровский районный суд Новосибирской области вынес приговор трем незаконным охотникам, двое из которых — бывшие участковые.

По данным следствия, 30 января 2022 года подозреваемые убили в Венгеровском районе 15 животных, потом на снегоходах перевезли туши в лесной колок, где разделали и припрятали в оборудованном схроне в 3 километрах от села Воробьево. Туши животных обнаружил охотинспектор, полицейские организовали у тайника засаду, чтобы поймать коллег-охотников.

Обоих участковых суд признал виновными в незаконной охоте по статье 258 УК РФ. Одному из них назначили 3 года и три месяца лишения свободы условно, а другому 2, 5 года условно. Их подельника, который уже ранее был судим за незаконную охоту, приговорили к 3 годам условного срока. Также все три охотника заплатят более двух миллионов рублей штрафа за ущерб природе.

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