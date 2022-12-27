Суд отпустил под домашний арест директора новосибирской турфирмы и гида, организовавших трагическое восхождение на Ключевскую сопку

Директора турфирмы и гида отпустили под домашний арест. Фото: Анна ПАШАГИНА

Петропавловск-Камчатский горсуд смягчил меру пресечения директору новосибирской турфирмы Андрею Степанову, а также гиду Ивану Алабугину, проходящих по делу о гибели 9 туристов во время восхождения на Ключевскую сопку.

По сообщению суда, содержание в СИЗО обвиняемым заменили домашним арестом сроком до 3 марта 2023 года.

Напомним, покорять Ключевскую сопку отправилась группа из 12 человек. Началось восхождение 30 августа. Поднимались в связках по трое. 3 сентября в какой-то момент один из туристов сорвался вниз, потянув за собой еще двоих. Вскоре сорвалась еще одна «тройка». Изначально сообщалось о шести погибших. Но с каждым днем их число увеличивалось, пока не остановилось на цифре 9.

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