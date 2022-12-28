В Новосибирске мать отсудила более 700 тысяч рублей за смерть сына в ДТП со стелой

Мать отсудила компенсацию и штраф у автостраховщиков Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мать пассажира, погибшего по вине пьяного водителя «Тойоты» в Бурятии, отсудила компенсацию у страховой. Решение было опубликовано на сайте Центрального районного суда в Новосибирске.

Трагедия произошла в 2021 году возле военного городка в Бурятии. Согласно материалам иска, в вечернее время водитель Toyota Corona Premio без прав вылетел с дороги и врезался в памятную стелу. В результате он и его пассажир скончались на месте от полученных травм. Судмедэкспертиза установила, что водитель был пьян.

Мать погибшего пассажира подала иск к автостраховщику о взыскании компенсационной выплаты. Однако местный суд отказал в удовлетворении иска из-за недостатка предоставленных документов. Тогда жительница Новосибирска обратилась в Центральный районный суд Новосибирска с иском почти в полмиллиона рублей выплаты и взыскании неустойки.

- Суд постановил взыскать компенсационную выплату в сумме 475 тысяч рублей, неустойку за нарушение срока осуществления компенсационной выплаты в сумме более 14 тысяч рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требования потерпевшего в сумме 237,5 тысяч рублей, а также расходы на нотариуса, а всего более 726 тысяч рублей. Решение вступило в силу, – сообщили на сайте Центрального районного суда.

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