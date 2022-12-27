Ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске откроется 29 декабря. Фото: Ледовый городок на Михайловской набережной.

Стала известна дата открытия ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске. ее озвучила на аппаратном совещании вице-мэр города Анна Терешкова.

– Ма предлагаем провести открытие 29 декабря в 17:00, – уточнила вице-мэр.

Анатолий Локоть поинтересовался, нужно ли что-то для открытия. Получив отрицательный ответ, утвердил дату.

Ранее сообщалось, что на Михайловской набережной открылся самый длинный в России каток.

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