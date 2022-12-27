Новосибирские спасатели вычистили Мариуполь от крыс и вшей

Команда спасателей вычистила от крыс и вшей подвалы и бомбоубежища восстановленных кварталов Мариуполя. Фото: "Горсайт"

Команда спасателей из Новосибирской области вычистила от крыс и вшей подвалы и бомбоубежища восстановленных кварталов Мариуполя. Они обрабатывали от инфекций и грызунов помещения, где проживали люди в период боевых действий, а также придворовые территории. Отправились в командировку на Донбасс спасатели 15 октября.

— Если бомбоубежища как-то приспособлены для временного пребывания людей — выбелены стены, пол бетонный, то в подвалах жуткая картина — пол земляной, сырость, грязь, грибок по стенам. Ехали и представление было, что здесь. Но даже нам, спасателям, сложно представить, что в таких условиях люди жили месяц, два, три, — передает «Горсайт» слова одного из спасателей Евгения Шибкова.

По словам спасателей, некоторые подвалы уже были очищены от мусора и вещей, однако в большинстве из них остались матрасы, тряпье, посуда и некоторые личные вещи. Когда люди ушли из бомбоубежищ и подвалов, их место заняли бродячие кошки и собаки. Они целыми стаями бегали по улицам.

Все эти помещения, каждый двор спасатели должны были обработать от вшей, блох и грызунов. Начиналась их работа с дезинфекции: спасатели опрыскивали каждый закуток, уголок, щелку. Потом обрабатывали придворовую территории. А на следующий день возвращались, чтобы очистить обработанную поверхность. Раскладывали яды для грызунов, в течение всего периода командировки они проверяли «корм» и клали новые порции.

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