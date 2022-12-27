Новосибирский суд отклонил апелляцию омича, убившего 4-летнюю дочь

Адвокат подсудимого обвинял мать детей, но суд отклонил жалобу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске Пятый апелляционный суд отклонил апелляцию жителя Омской области, осужденного за убийство 4-х летней дочери.

Трагедия случилась 31 января 2022 года в деревне Кольцово под Омском. По данным следствия, 40-летний подсудимый пил с сожительницей, когда в доме находились трое малолетних детей. Пьяный отец лег спать на диван вместе с четырехлетней дочерью. Девочка решила посмотреть мультики и включила телевизор. Отец проснулся, разозлился на ребенка за работающий телевизор и стал ее бить кулаком по лицу, а затем задушил ее. Девочка скончалась на месте.

Отца арестовали, он признал вину в преступлении. Омский областной суд вынес приговор 26 октября 2022 года и назначил подсудимому 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы в 1 год.

- Защита указывала на оговор подсудимым самого себя из-за психологического давления со стороны сотрудников правоохранительных органов. Адвокат просил критически отнестись к показаниям его сожительницы. Судебная коллегия оставила приговор без изменения, а жалобу адвоката – без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске.

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