Новосибирский студент получил грант на развитие общения между глухими и слышащими. Фото: Горсайт/Александр Шец.

В Новосибирске 24-летний студент Александр Шец получил грант на развитие взаимодействия между глухими и слышащими. Об этом сообщает Горсайт.

Саша потерял слух после укола антибиотика от высокой температуры. Он приехал из родного Ачинска в Новосибирск учиться на соцработника в НГТУ. Парень работает ведущим, занимается жестовым пением и путешествует.

В университете он создал обучающий проект, нацеленный на взаимопонимание и помощь глухим. Его программа получила грант Росмолодежи в размере 250 тысяч рублей на реализацию мероприятий и тренингов.

– Сначала для глухих и слышащих мы проводим коммуникативный тренинг, где они используют альтернативные способы коммуникации, потом мастер-классы и конкурс. Это не классические курсы, это погружение в два мира – мир глухих и мир слышащих, – рассказывает Александр.

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