Новосибирский суд вынес приговор алтайскому депутату Кондратьеву, обвиняемому в даче взятки

Депутата оштрафовали и приговорили к 7-летнему условному сроку. Фото: Иван ВИСЛОВ

Советский районный суд Новосибирска поставил точку в деле алтайского депутата Всеволода Кондратьева. Мужчину обвиняли по статье за дачу взятки в особо крупном размере.

Из материалов дела следует, что фирма Кондратьева должна была построить в Барнауле многоквартирный жилой дом по госконтракту. Однако реальный ход работ на стройплощадке не соответствовал указанным в документах, как и их фактическая стоимость. Кондратьев через посредника передал заказчику строительства -должностному лицу, 2,5 миллиона рублей за снисходительное отношение к качеству работу, а также за общее покровительство.

— Кондратьев признан виновным за дачу взятки. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, а также штраф в 5 миллионов рублей в доход государства, — сообщили в суде.

Кроме условного срока и штрафа Кондратьева также лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями сроком на 5 лет.

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