В Новосибирске суд вынес приговор ревнивцу, который зарезал пенсионера и прикинулся жертвой нападения

Сосед приревновал пенсионера и ударил его ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске суд вынес приговор 42-летнему безработнному, который зарезал 62-летнего соседа из ревности, а затем стал изображать жертву нападения.

Трагедия произошла днем 11 июля 2022 года в доме на улице Твардовского, 2/2. 62-летний потерпевший пригласил в гости супругов, которых знал всего три месяца. Вместе они выпивали. 41-летний муж приревновал жену к пожилому соседу. Подсудимый несколько раз ударил мужчину кулаком, а затем взял нож и воткнул ему в живот. Хозяин квартиры скончался на месте от обильной кровопотери.

Нападавший ушел вместе с женой ушел, но вскоре вместе с женой вернулся в квартиру. Затем он украл микроволновку и телевизор и унес их к себе в квартиру. После чего три раза вызывал «скорую помощь», заявил, что его порезали ножом.

Сотрудники полиции прибыли на место, обнаружили труп пенсионера на балконе и задержали 42-летнего соседа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и грабеже.

- Подсудимый частично признал вину, заявил, что наносил удар в ходе самообороны. Ранее он не был судим. Суд назначил ему 9 лет и 3 месяца в колонии строгого режима, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. –

Приговор в законную силу не вступил, мужчина может его обжаловать.

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