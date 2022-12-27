Депутаты трех уровней власти открыли общественную приемную в Барабинске

Константин Терещенко и Александр Аксененко. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

- Когда-то в Совете депутатов Барабинска была целая фракция справедливоросов. В новом созыве представителей СРПЗП нет. Но после того, как я пришел к руководству отделением партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области, посчитал логичным возрождать традиции, так как местным жителям близки наши идеи и взгляды, - рассказал Александр Аксёненко в своем ВК-аккаунте.

Решать проблемы граждан в новой общественной приемной станут депутаты местного, регионального и федерального уровней. За первый из сегментов будет отвечать независимый депутат Совета депутатов города Барабинска Константин Терещенко, за второй - депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александр Тепляков, а за третий - депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко.

Адрес приемной: г. Барабинск, ул. К. Маркса, 117. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

На базе общественной приемной в городе Барабинске также будут реализовываться социально важные проекты для развития детей и для жителей старшего поколения. Поддержку здесь найдут и различные творческие инициативы.

Вести прием граждан в Барабинске будет помогать основатель и главный редактор местной газеты «Аспект» Наталья Чайка. Двери общественной приемной будут открыты для посетителей с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Адрес приемной: г. Барабинск, ул. К. Маркса, 117.