Новосибирский депутат Хельга Пирогова, уехавшая из России, родила дочь. Фото: мэрия Новосибирск // соцсети.

Депутат горсовета из Новосибирска Хельга Пирогова стала матерью. У уехавшей из России любительницы венков и вышиванок родилась дочь. Этой новостью Пирогова поделилась в соцсетях.

– Эволюция, конечно, очень не продумала процесс родов, но это становится маловажным, если в итоге получается целый классный человек, – написала депутатша в соцсетях.

Напомним, Хельга Пирогова «прославилась» после того, как опубликовала в соцсетях высказывание о погибших на спецоперации российских солдатах. Написала такое, что и цитировать нельзя. После чего на Пирогову возбудили уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Проверку в отношении нее поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин. После случившегося беременная Пирогова покинула Новосибирск, улетев за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любительница лайков, венков и вышиванок: кто такая депутат Хельга Пирогова, на которую возбудили уголовное дело

Народная избранница из Новосибирска прославилась скандальным твитом. Рассказываем, чем Хельга Пирогова занималась до депутатства, и чем прославилась, получив мандат (подробнее)