Жительница Новосибирска за 4 часа до торгов нашла почти 2 миллиона, чтобы вернуть квартиру. Фото: Артем КИЛЬКИН

У жительницы Ленинского района Новосибирска арестовали квартиру. Она не обратилась в суд, чтобы обжаловать решение в добровольные сроки. Поэтому квартиру нужно было спустить на торгах. По суду определили ее начальную стоимость в 1 млн 944 тыс. рублей и подготовили пакет документов для продажи.

– В день аукциона должница вышла на связь с судебным приставом. За четыре часа до начала торгов с молотка квартиры женщина полностью погасила задолженность. Как только 1,8 миллиона рублей поступили на депозитный счет, квартиру отозвали с продажи, – рассказали в УФССП по Новосибирской области.

В Управлении отметили, что за 2022 год это второй случай, когда должник погасил задолженность в день аукциона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер