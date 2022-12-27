Жительница Новосибирска за 4 часа до торгов нашла почти 2 миллиона, чтобы вернуть квартиру.
Фото: Артем КИЛЬКИН
У жительницы Ленинского района Новосибирска арестовали квартиру. Она не обратилась в суд, чтобы обжаловать решение в добровольные сроки. Поэтому квартиру нужно было спустить на торгах. По суду определили ее начальную стоимость в 1 млн 944 тыс. рублей и подготовили пакет документов для продажи.
– В день аукциона должница вышла на связь с судебным приставом. За четыре часа до начала торгов с молотка квартиры женщина полностью погасила задолженность. Как только 1,8 миллиона рублей поступили на депозитный счет, квартиру отозвали с продажи, – рассказали в УФССП по Новосибирской области.
В Управлении отметили, что за 2022 год это второй случай, когда должник погасил задолженность в день аукциона.
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