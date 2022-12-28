График работы Пенсионного фонда в Новосибирске с 1 по 8 января 2023 года: время работы, какие услуги будут доступны

Рассказываем, как будут работать отделения ПФР в Новосибирске на новогодних праздниках. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, каким будет график работы Пенсионного фонда в Новосибирске с 1 по 8 января 2023 года. На протяжении всех январских выходных отделения будут закрыты.

— До 30 декабря все отделения будут работать в стандартном режиме. С 31 декабря по 8 января они будут закрыты. Первый рабочий день в 2023 году — 9 января, — сообщили КП-Новосибирск в Отделении Пенсионного фонда России по Новосибирской области.

Однако все услуги будут доступны новосибирцам и в праздничные дни. По вопросам доставки пенсий можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-600-02-70. На сайте ПФР и госуслуг будут работать все электронные сервисы, через которые можно подать заявления о назначений пенсий, о распоряжении средствами материнского капитала и установление иных выплат.

Новосибирцы, которые должна прийти пенсия на банковскую карту с 1 по 11 января, получат их 27 декабря 2022 года. Пенсионеры, которым деньги приносит почтальон, получат их по почте с 3 по 6 января 2023 года. Причем объединение ПФР с ФСС в единый Социальный фонд России не повлияет на срок выплаты.

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