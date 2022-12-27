В Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю девочку с двухцветными волосами

В Новосибирске три недели ищут пропавшую школьницу. Фото: поисковый отряд "Поиск".

В Новосибирске ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую с 9 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Поиск» в Новосибирске.

Ее рост – 155 сантиметров, одна сторона волос черная, другая – рыжая. Глаза карие. Последний раз девочку видели в Заельцовском районе Новосибирска.

Как рассказал КП-Новосибирск сотрудник отряда Семен Юдин, школьница ушла из медучреждения почти три недели назад, и на связь больше не выходила.

Обновление: девочка сама вернулась домой 27 декабря.

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