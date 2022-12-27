Милейшее пополнение: в Новосибирский зоопарк привезли европейских ланей и теленка хайлендов

В Новосибирский зоопарк привезли европейских ланей и теленка хайлендов. Фото: Новосибирский зоопарк.
В Новосибирском зоопарке очередное пополнение – туда привезли двух европейских ланей и теленка хайлендов. Первые приехали в Сибирь из Ярославского зоопарка, а теленок – из Калужской области. В Новосибирском зверинце рассказали подробности о новых обитателях.
– Раньше у нас представители европейских ланей не содержались. Они относятся к семейству оленевых. Похожи на других оленей. Но в то же время их ни с кем не спутать: самцы носят огромные, широкие рога, – поделились в Новосибирском зоопарке.
О теленке зайлендов поведали, что это – известная шотландская порода коров. Они похожи на яков. У хайлендов длинные рога с изгибом и волнистая шерсть. Новый бычок уже полюбился сотрудникам зверинца. Они уверены, что и посетителям он понравится.
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