«Хотим поздравить с Новым годом!»: пенсионер ищет двоюродную сестру из Бердска

Пенсионерка живет в Бердске.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Пенсионер Александр Степанов из села Большеречье Кыштовского района ищет двоюродную сестру - 81-летнюю Галину Мишину. Мужчина толком ее не помнит, ведь виделись они всего пару раз.
- Мы ищем ее вместе с родным братом Галины. Мишина – ее фамилия девичья. Знаю, что она выходила замуж. У сестры есть двое детей. Она писала мне в соцсетях, но я туда редко захожу, поэтому не увидел сообщения, - рассказал КП-Новосибирск Александр Степанов.
По словам мужчины, Галина живет в Бердске - так она написала ему в сообщении.
- Брат хочет поздравить ее с Новым годом, вот и начали поиски. И я, конечно, тоже, - говорит Александр Николаевич.
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