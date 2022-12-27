График работы почты в Новосибирске с 1 по 8 января 2023 года: время работы, когда можно отправить посылку и письмо

Почта не будет работать 1, 2 и 7 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен график работы почты в Новосибирске с 1 по 8 января 2023 года. 30 декабря все отделения будут работать по обычному графику, но с новогодних праздников он поменяется.

— 31 декабря отделения Почты России будут работать на час меньше. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10.00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В оставшиеся дня, с 3 по 6, а также 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме, — сообщили на сайте Почты России.

В нерабочие дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание работы или найти ближайший почтовый офис на карте можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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